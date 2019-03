Tütar ja tütretütar kirjeldavad üht ränka sõjasündmust

Esimene isale pühendatud ekspositsioon Eesti kunstiajaloos oli vist Mati Karmini näitus 1994. aastal Samba (nüüd Vabaduse) galeriis. Ma ei ole siiani unustanud oma elamust, kui nägin kunstiteoste asemel seemnepurke ja rohuretsepte. Ka Ants Juske oli sellest rabatud, et valmis materjalid «… mis nagu kuuluks majamuuseumile, on toodud kunstisaali» (Kultuurileht, 26.02.1994, lk 6). See ekspositsioon oli kunstniku pühendus oma EPA professorist isa elule ja tegevusele. Need retseptid haarasid mind rohkem kaasa kui mõni kunstiteos.