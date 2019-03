Nicole Kidman on väga hea halb naine

Film «Hävitaja» tähistab erakordselt õnnestunud pööret suurepärase näitlejanna Nicole Kidmani karjääris. Detektiiv Erin Bell ärkab oma autos kuskil Los Angelese kanali silla all. Tema näost on näha, et selja taga on raske öö. Ilmselt mitte üks, sellise paistes ja loppis näo saavutamiseks on vaja kuude-, kui mitte aastatepikkust kannatlikku tööd, mille juures on abiks suur võlur alkohol. Detektiiv Bell kisub lahti oma rähmaga kokku paakunud silmalaud, ajab ennast autost välja ja loivab kanalipõhjas vedeleva laiba juurde.