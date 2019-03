Plaadituru erikülaline on kuulus bluusimängija Andres Roots

Tutvustamist vajavad lausa kaks uut plaati Andres Roots «Breakfast in September» ja Sawmill Roots Orchestra «Sawmill Roots Orchestra». «Andres Roots on Eesti muusika raske juhtum. Peale selle, et teda on nüüd hinnatud ka raamatus mis räägib Eesti muusika 100-aastasest ajaloost, suudab Andres välja lasta mitu albumit ja EP-d aastas,» kirjutab Aimar Ventsel oma arvustuses portaalile Rada7.ee ja jätkab mõni rida hiljem: «Olgu, ma saan aru et küsimus «Miks peaks üks Eesti mees sellist muusikat tegema?» pole siin kohane, sest nüüd tehakse Eestis igasugu muusikat. Aga küsimus «Kuidas üks Eesti mees suudab seda muusikat nii hästi teha?» jääb küll vastuseta.» Arvustus on täismahus loetav siin.