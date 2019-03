Miraaž Mrożeki, Undi ja Toomperega

Selle minu isikliku miraažiga pole teatriloolises mõttes küll midagi pihta hakata, aga kui meie teatris hakkab keegi tegelema Sławomir ​Mrożekiga, kangastub mulle Mati Unt oma matiundilikus olekus ning tema erinevates teatrites lavastatud Mrożekid ja Gombrowiczid. Ju on need kooslused mingi jälje siinkirjutajasse jätnud, seda enam, et Unt on ka ju ise öelnud, et Mrożek on tema autor. Kui Unt lavastas 2004. aastal Rakvere teatris Mrożeki 1999. aastal ilmunud näidendi «Kaunis vaade», rääkis ta, et kindlasti tahaks ta lavastada ka mõni aasta enne «Kaunist vaadet» ilmunud näidendi «Armastus Krimmis».