Eesti kunstnikel avaneb võimalus residentuuriks USA-s

ISCP on üks hinnatumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone, mis pakub residentuuriprogramme karjääri algusjärgus ja juba tunnustatud kunstnikele ning kuraatoritele. ISCP pakub oma residentidele isikliku, 24-tunnise juurdepääsuga stuudiopinna, regulaarseid stuudiokülastusi külaliskriitikutelt ja -kuraatoritelt, ühiskülastusi muuseumitesse, galeriidesse ja teistesse kultuuriinstitutsioonidesse ning osalemisvõimalust ISCP avalikes loengutes. Samuti on residendid oodatud oma praktikat tutvustama iga-aastase ISCP avatud stuudio programmi raames.

New York on üks tihedama kunstieluga metropole maailmas. Sadade rahvusvaheliselt tuntud muuseumide, galeriide ning kunstiinstitutsioonide ja -kogudega tutvumine on kunstiprofessionaalile asendamatu kogemus, märkis EKKAK.