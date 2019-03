Ela kiirelt, sure keskealiselt

Inglismaalt Essexist saabus 4. märtsil kurb uudis, et 49-aastasena on surnud The Prodigy laulja, kui nii võib öelda, Keith Flint. Hiljem selgus, et tegemist oli enesetapuga. Ta oli rääkinud juba mõni aasta tagasi intervjuus, et kui eluhoog kipub natukenegi raugema, siis tapab ta ennast ära.