Säästu-Puškini parimad palad

Pole kahtlust, et Pihkvas veebruariti toimuv Puškini-nimeline teatrifestival, mille keskmes eeskätt vene klassika lavatõlgendused, pole siinmail mingi teada-tuntud kultuurisündmus. Mida erilist võiks pakkuda mingi Venemaa servaala kolkafestival? Kuid seesugune arrogants tasuks revideerimist. On tõesti veider, et eesti teater, kus tegutseb hulk venekeelseid truppe ja kus vene klassika on täiesti esindatud, on tänavu juba 26. korda toimunud festivali jaoks endiselt terra incognita. Kättesaadavate andmete põhjal on sellel üritusel osalenud vaid üks lavastus, Salong Teatri „Jevgeni Onegin“ 2004. aastal. Tänavu oli lubanud tulla vähemalt kaks eesti kriitikut, kes aga siiski jäid saabumata.