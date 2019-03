Neuroloogiline mitmekesisus ja selle tulevik

See, et inimesed tavatsevad mõtelda ja käituda väga erinevalt, on üsna igapäevane kogemus. Erinevus on sagedasti konfliktide allikas, sest mõtteviiside lahknevus tekitab riidu. Nagu teame aruteludest homoseksuaalsuse kohta, leidub ühiskonnas väga vastakaid hoiakuid uute ideede suhtes, ja tulised debatid hakkavad lahkama ka neuroloogilise mitmekesisuse arusaama.