Kaljo Põllu tööd poevad jaapanlaste hinge

Jaapanis Nagano prefektuuris asuvas Saku linnas on 14. aprillini võimalik näha suurt näitust Kaljo Põllu loomingust. 74 tööst koosnev väljapanek avab erakordselt sugestiivselt meie esivanemate mütoloogilist muinasmaailma, legende, uskumusi ja loodustunnetust.

Saku linnapea Seijie Yanagida tunneb, et eestlased ja jaapanlased on väga sarnased. «Sellepärast on ka meie koostöö nii hästi sujunud,» leiab Saku linnapea. «Eestlased süvenevad, jaapanlastele meeldib ka leida aega, vaadata asjades sisse. Meil on sarnane elutunnetus ja mõtteviis.»

Näituse avamisel leidis linnapea näiteks ühelt Kaljo Põllu töölt sini-must-valge kombinatsiooni. «See töö on tehtud enne 1991. aastat, siis ei tohtinud Eestis lipuvärve kujutada. Kui ma vaatasin seda aastaarvu ja nägin neid värve, siis läks see mulle väga hinge, sest pildil on väljendatud lisaks kõigele muule ka eestlaste iseseisvusigatsust,» selgitas Saku linnapea, miks ta antud töö juures pikemalt peatus ning seda ka teistele näitusekülalistele näitas.

Saku linnapea Seijie Yanagida uurimas Kaljo Põllu töid. FOTO: Heili Sibrits

Kusjuures Seijie Yanagida lips oli Kaljo Põllu näituse avamispäeval samuti Eesti lipuvärvides, seda lipsu kannab ta alati Eestiga seotud pidulikel sündmustel ning lips on Jaapani ettevõtte tehtud. «Otsisin pikalt Eesti lipuvärvidega lipsu,» tunnistab linnapea.

Linnapea tähelepanu köitnud tööl on ka kuu ja päikese sümbol. Päikene on aga Jaapani loomislegendis kesksel kohal. «Kuu ja päikese kujutamine on väga iseloomulik Jaapani kunstile, kus olemas on nii vari kui ka valgus. Pimedus ja valgus on alati omavahel seotud. Kui on valgus, siis on ka pimedus, ja see on väga oluline. Kaljo Põllu töös on olemas mõlemad.»

Saku näituse avamist austas oma kohalolekuga ka Okuni pühamu peapreester ja Jaapani shintō assotsatsiooni president Fumihiro Uchida, kelle hinnangul Kaljo Põllu tööd näitavad Eesti ja Jaapani kultuuride sarnastust ja seost. Eelmise aasta novembrist kuni selle aasta veebruarini oli Kaljo Põllu loomingu näitust võimalik näha just Okuni pühamus.

«Kõige rohkem avaldasid muljet tööd, kus oli kujutatud päikest ja kuud. Sest nendes töödes näeb nii ilmselget seost Jaapani uskumuste ja kultuuriga, ja see võlus väga,» ütleb Fumihiro Uchida.

Kaljo Põllu töödes on Fumihiro Uchida sõnul selgelt näha looduse austamist ja lugupidamist ja see avaldas talle muljet. «Kaljo Põllu piltides, mis tunduvad esialgu sünged, on alati mingisugune helendus. Tööd on nagu mustvalged, aga lähemal vaatamisel mõistad, et seal on sügavus ja värv, sinna on peidetud lootus ja heledus,» leiab Fumihiro Uchida.