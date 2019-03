Peeter Jürgens: laval räägid ikka seda, mis hinges

Kohtume Peeter Jürgensiga ühel sombusel hommikul Ugalas. Värskelt sadanud lumel pole palju jälgi näha. Teatri koridorid on tühjad. Suur maja on vaikne, esimesed alles jõuavad tööle. Läheme Peetri garderoobi, mis kannab numbrit 112. Koht, kust saab alati abi, nagu ta ise kõneleb. Panen diktofoni käima ja kuulan, mida on öelda mehel, kelle kontos on rohkem lavastusi, kui enamik inimesi oma elu jooksul ära näha jõuab.