Hiina moderniseerimine käib Kumu filmis buldooseriga

Prantslase Hendrick Dusollier´ film toob ekraanile Hiina hiigellinna Chongqingi ajaloolise osa Shibati viimased hingetõmbed enne lammutamist. Selle elanikud peavad jätma oma kodud ja kolima ümber magalarajoonide karpmajadesse – keskkonda, mis on neile üdini võõras ja hirmutav. See on hingekriipiv lugu Hiina urbaniseerumisest ja buldooserlikust moderniseerimisest, mille käigus paisatakse aastasadu toiminud sotsiaalsed sidemed progressi nimel hetkega põrmu. Linateos võitis auhinna maailma mainekaimal, Amsterdami dokumentaalfilmide festivalil.