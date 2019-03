EFTA žüriid töötasid poliitiliselt korrektselt

Eesti filmi- ja teleauhindade tseremoonia toimub sel aastal juba kolmandat korda ning lõplikud võitjad kuulutatakse välja 1. aprillil Alexela kontserdimajas. Üldine reglement on jäänud laias laastus samaks kui möödunud aastatel, aga on ka muudatusi. «Varasemate aastatega võrreldes on muutunud see, et lisandunud on uus telekanal Tallinna TV ja meie filmide tase on tõusnud nii kõrgeks, et on, millest valida,» ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. «2018. aastal käis Eesti filme vaatamas ligi 400 000 vaatajat ja loodame taset säilitada nii vaadatavuses kui ka kvaliteedis. Auhinnad on hea kokkuvõte ja tunnustus tegijatele: tasub häid filme teha ja neisse investeerida.»