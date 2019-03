HÕFF tähistab lapsi hirmutanud telelavastuse sünnipäeva

See, kuidas kollases maskis Jerry Blake aknast sisse ronib, kohutas toonaseid lapsi nõnda, et rohkem kui 30 aastat hiljem hääletati see «Ringvaate» küsitluses üheks kõige kõhedamaks hetkeks ETV lastesaadete ajaloos. «Ei oskagi loogiliselt seletada, miks Jerry Blake nii mõnusalt hirmutav oli – see pähetõmmatud sukk oli ikkagi paras šokk minusugusele nõukogude noorele. Sama oli mõne teise lavastusega, näiteks «Kikerikii» ja «Nõiakiviga» – neis kõigis oli fluidum, mis korraga hirmutas ja naelutas ekraani ette,» ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.