Tudengijazz täidab linnad noore ja värske jazzmuusikaga

Tudengijazzi põhieesmärk on läbi aegade olnud noortele muusikutele esinemisvõimaluste pakkumine. Praegu toob Tudengijazz kokku noored talendid nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest, et lisaks esinemisvõimalusele arendada rahvusvahelisi suhteid ja luua uusi kontakte.

Üles astuvad koosseisud: KIKS, Johannes Laas 5tet, Tuuli Pruul Jazzetry, Alfa Collective, General Post Office (NO), Kadi Kaldmäe, YAYAYA, FYRM (DE), Roland Mällo Quartet, The Nonconceptual Art Club, Gothenburg Jazz Band (SWE), SIRO FAX, Maisemat (FI), Try Hardy Bois, RITA RAY, Vesi Päästab, Göteborg/EMTA A (EST/SWE), Göteborg/EMTA B (EST/SWE).