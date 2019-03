Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2019 nominendid on selgunud

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad ehk EMEA on ellu kutsutud selleks, et tunnustada neid Eesti muusikavaldkonnas tegutsevaid isikuid, kes ei pruugi olla laval, kuid teevad kõik selleks, et muusikasõpradel oleks mida ja kus kuulata, vaadata ja osta. Kokku jagatakse tunnustust 16 kategoorias.

Tänavuste nominentide hulgas on mitmeid varasemaid võitjaid, aga ka täiesti uusi tulijaid. Näiteks Aasta Muusikaajakirjaniku kategoorias astub sel aastal Bert Järvet vastu meestele, kes on nomineeritud olnud siiani igal aastal ja mõlemal on ka varasemast tiitlid ette näidata – Koit Raudsepp ja Siim Nestor. Samuti on põnev näha, kas eelmisel kahel aastal nii Aasta Mixija/Salvestaja kui Aasta Muusikaprodutsendi auhinnad saanud Bert Prikenfeld suudab seda teha kolmandat aastat järjest.

Omaette tähelepanuväärne on kindlasti, et viimased kaks aastat on Aasta Manageri kategoorias olnud võidukad naised – eelmisel aastal Anna-Liisa Rink ja 2017. aastal Sandra Vabarna. Sel aastal on kahe varasema võitja, Danel Pandre ja Toomas Olljumi vastu astumas nominent Sandra Sersant.

EMEA nominendid valib igal aastal välja üle 30-liikmeline žürii, mis koosneb muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest isikutest. Kandidaate oli võimalik esitada lisaks žürii liikmetele ka paljudel teistel muusikavaldkonnas tegutsevatel isikutel. Kõigi kategooriate puhul hinnati kandidaatide tegevust ja panust 2018. aasta raames.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2019 galat korraldab Eesti Fonogrammitootjate Ühing. Korraldamist toetab Tallinna Ettevõtlusamet.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2019 nominendid tähestikulises järjekorras:

AASTA VALGUSTAJA/VALGUSKUNSTNIK

Meelis Lusmägi

René Jõhve

Ringo Muhhin

AASTA HELI- JA/VÕI VALGUSTEHNIKA RENDIFIRMA

Cuu Club

Eventech

RGB Baltic

AASTA HELITEHNIK/HELIKUNSTNIK

Kaspar Brandt

Kaur Kenk

Marko Erlach

AASTA KLUBI/KONTSERDIMAJA

Alexela Kontserdimaja

Kultuurikatel

Saku Suurhall

AASTA MUUSIKASÜNDMUS/MUUSIKAFESTIVAL

Arvo Pärdi Keskuse avapidu

Intsikurmu Festival

Jazzkaar

AASTA RAADIOJAAM

Raadio 2

Raadio Tallinn

Sky Plus

AASTA MEEDIAKANAL (VA RAADIO)

ETV

Rada7.ee

Sky.ee

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

Bert Järvet

Koit Raudsepp

Siim Nestor

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

311.ee

Apollo

Lasering

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

EiK „Unerohi“, kujundaja Kaspar Tamsalu

Galaktlan „En Garde“, kujundaja Kaarel Vahtramäe, kaanepilt: Andrei Kedrin

Taavi Tulev „●●“, kujunduse autorid: Taavi Tulev, Kristi Kongi (käsitsi maalitud täpid), Katrina Tulev (kaanefoto)

AASTA MIXIJA/SALVESTAJA

Bert Prikenfeld

Kaarel Tamra

Siim Mäesalu

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

Andres Kõpper

Bert Prikenfeld

Sander Mölder

AASTA MANAGER

Danel Pandre

Sandra Sersant

Toomas Olljum

AASTA MUUSIKATOOTJA

Full House Agency

Made In Baltics / Sony Music

Universal Music Baltics

AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE

A. Le Coq

Sportland

Telia Eesti

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Danel Pandre

Eva Palm