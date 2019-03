Filmi «Mehed» režissöör Gerda Kordemets leiab, et Eesti väärtfilmid on seda paremad, mida rohkem on nende ümber rahvafilme, sest mida rohkem filme tehakse, seda parem on meie filmikunst. Oma kolmest keskealisest mehest rääkiva teekonnafilmi liigitab ta servapidi romantiliseks komöödiaks.