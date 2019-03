Film «Mehed» on üks imeilus mälestus möödunud suvest. Nii hea on vaadata kaunist Lääne-Eestit: puud on rohelised, päike paistab, asfalt kuiv ja inimesed käivad õhukestes riietes. Pärast filmi vaatamist olin kui uus inimene, nagu oleks minu soontesse pumbatud seda verd, mis ringles seal siis, kui möödunud suvel võrkkiiges õunapuu all vedelesin. Tõesti, kui veredoping sellise tunde tekitab, saan ma aru, miks mõned end kuskil hotelliparklas nõeltega torgivad.