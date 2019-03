Viljandis esinevad suvel pärimusmuusika ja jutuvestmise maailma tipud Inglismaalt, Ungarist, Hiinast

«Mul on siiralt hea meel, et meil on taas õnnestunud juuli lõpuks Viljandisse kutsuda niivõrd erilisi ja suurepäraseid muusikuid ja jutuvestjaid,» juhatab seekordsed avalikustatavad artistid sisse festivali pealik Ando Kiviberg. «Iga pärimusliku loo või laulu taga on peidus põnev sündmus või kogemus ja festivalisõpradel on imeline võimalus nendega tuttavaks saada.»