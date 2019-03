Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia laureaadid

2018. aasta kirjanduse sihtkapitali aastapreemia laureaadid on:

Proosa (žürii: Johanna Ross, Doris Kareva, Aare Pilv, Mihkel Seeder ja Piret Viires)

• Martin Algus «Midagi tõelist»

Tunnustatud dramaturgi proosadebüüt, mis puudutab karme teemasid nagu pedofiilia ja orjastamine šantaaži abil. Kindla ja oskusliku jutustajakäega kirja pandud põnev ja pinev lugu, mille tegelased avanevad oma inimlikus mitmemõttelisuses, ühtaegu oma piiratuses ja oma ennustamatuses. Eesti kirjandus on juurde saanud uue proosameistri.

Martin Algus "Midagi tõelist". FOTO: Raamat

Luule (žürii: Johanna Ross, Doris Kareva, Aare Pilv, Mihkel Seeder ja Piret Viires)

• Eda Ahi «Sõda ja rahutus»

Noore luuletaja neljas kogu annab tunnistust üsnagi väljakujunenud käekirjast. See on alverlikult kerge, torkiv ja täpne; väga isiklikult läbi tunnetatud, kuid vaba igasugusest pateetikast. «Sõda ja rahutus» on ka omamoodi karm raamat, millega pole tingimata kerge suhestuda.

Eda Ahi, «Sõda ja rahutus». FOTO: Raamat

Esseistika (žürii: Johanna Ross, Doris Kareva, Aare Pilv, Mihkel Seeder ja Piret Viires)

• Luule Epner, «Mängitud maailmad»

Tegemist on põhjaliku ja mitmekülgse ülevaateteosega, milles käsitletakse nii teatri kui ka näitekirjanduse kontekstis mängu ja ruumi mõisteid ning analüüsitakse teatriavangardistide Madis Kõivu, Mati Undi ja Tiit Ojasoo loomingut ning käekirja.

Luule Epner, «Mängitud maailmad». FOTO: Raamat

Vabaauhind (žürii: Johanna Ross, Doris Kareva, Aare Pilv, Mihkel Seeder ja Piret Viires)

• Eeva Park, «Minu kuninglikud kaelkirjakud»

Sarjas «Kirjanikud omavahel» ilmunud raamatus on Eeva Park pöördunud perekonnaloo poole ja keskendunud ennekõike oma kirjanikust emale Minni Nurmele. Park kirjutab väga isiklikult, kuid samas distantsilt – mälestused on laagerdunud heaks kirjanduseks.

Eeva Park, «Minu kuninglikud kaelkirjanikud». FOTO: Raamat

Näitekirjandus (žürii: Johanna Ross, Doris Kareva, Aare Pilv, Mihkel Seeder ja Piret Viires)

• Jim Ashilevi, «Unusta/Unista»

Jim Ashilevi «Unusta/Unista» on ebatavaline, isikupärane ja põnev mõtteharjutus: lugu maailmast, kus kurjust ravitakse meditsiiniga, ja kus «progressiga» on jõutud nii kaugele, et tapahimu hakkab ühtäkki tunduma inimõigusena. Veel õhuke ulmežanr kodumaises näitekirjanduses on saanud väärika lisanduse.

Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde (žürii: Kerti Tergem, Veronika Einberg, Mart Kangur)

• Triinu Pakk – Chimamanda Ngozi Adichie, «Pool kollast päikest», tõlge inglise keelest

Teose tõlkes avaldub täiuslik harmoonia algtekstiga nii stiili, vormi, sisu kui ka keele tasandil. Tõlkija on lisanud ka süvitsimineva taustauuringu ning kirjutanud järelsõna põhjaliku ajaloolise ülevaatega Nigeeria kodusõja perioodist, juures on kultuurilooliste mõistete seletus ja väike igbokeelne sõnastik. Triinu Paku tõlge on võimsalt voolav ja meeltesse sööbiv.

Chimamanda Ngozi Adichie «Pool kollast päikest» FOTO: Raamat

Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde (žürii: Kerti Tergem, Veronika Einberg, Mart Kangur)

• Miriam McIlfatrick-Ksenofontov – Doris Kareva «Armuaeg», tõlge inglise keelde