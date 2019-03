«Pagari poisid» kapist väljas

Okupatsioonivõimu repressiivaparaati teeninute valikud on muidugi keerulised. Tšekistlikud saladused, st KGB töövõtted, kontaktid, värskemate, ulatusliku rahvusvahelise mõõtmega operatsioonide jne käsitlemine on Moskva privileeg. Kuid sissevaade kohaliku elu poliitilisse ja vähem poliitilisse katlasse ongi meile tähtsam. Kuid selleski kehtivad, kasvõi vaikimisi, olemuslikud tabud. Jutt on nn 5. osakonnast. Vladimir Pooli nimi peaks eesti lugejale tuttav olema. Rein Sillari kõrval on ta mäletatavasti üks vähestest KGB kõrgematest ohvitseridest, kes oma tegemisi on kommenteerinud.