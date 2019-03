Gary Powers ja Vladimir Pool

Autoril on olnud ka kaks lähenemisviisi. Ühelt poolt on ta oma mälestuste järgi kirja pannud memuaarid, teiselt poolt püüdnud olla n-ö objektiivne ning katsunud kirja panna ajalugu. Siit vaatab vastu ka teose põhipuudus: Pool ei tee neil kahel meetodil vahet. Mäletuste vahele on ta külvanud siit-sealt pärit fakte ja faktikesi, paljud neist on üldtuntud, nõnda et ei vajanuks teksti sisse pääsemist, mõni on aga väga kahtlase väärtusega, paistab, et tegemist on siseringkonna kuulujuttudega. Aga väärtus on neilgi. Kriitilise mõtleja jaoks on oletus (autori enda meelest sulatõsi) õhku visatud, tõelisele ajaloolasele on antud suund, mida tõestada või kummutada.