Lõputu mardipäev

Ka sedapuhku on NO99 endisi «aktsionäre» (Eero Epner, Marika Vaarik, Anu Lamp, Eva Koldits, Gert Raudsep, Tambet Tuisk, Rasmus Kaljujärv) erutanud omalaadne «kilekotiskandaal», ainult et «mustades kilekottides» veetakse raha asemel tundmatu päritoluga väärtusi.

Eero Epneri (EKRE trolli Bert Valteri varjunime all) kirjutatud kuuldemängus «Peaministri punane joon» kirjeldatakse Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonikõnelusi, teksti probleemteema on peaminister Ratase võimuparalüüs. Koalitsioonikõneluste tegevuspaiga valikust («ühes tumedas-tumedas riigis ühes tumedas-tumedas linnas ühes tumedas-tumedas toas») nähtub osutus võimukõneluste läbipaistmatusele, ja seda just koalitsiooni vastuolulise, nii mõnegi valija jaoks loogiliselt lepitamatu ja unenäoliselt ujuva väärtusbaasi mõttes.