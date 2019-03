Filmi «Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses» festivaliedu jätkub

Olla valitud Annecy festivali võistlusprogrammi on suur tunnustus meie noortele autoritele. Nii Morten Tšinakovile kui Lucija Mrzljakile on see peale Eesti Kunstiakadeemia animaosakonna lõpetamist esimene iseseisev film. 2018. aastal valminud film on kogunud juba rea auhindu maailma erinevatelt festivalidelt.