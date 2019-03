Tallinnas saab näha Nick Cave’i muusikaga balletti

Õhtu esimene osa on ballett, mille lõi Gil Roman kümme aastat pärast Béjart’i surma. Muusika autorid on Nick Cave ja Warren Ellis. Kogu tegevus kujutab endast variatsiooni armastuse ja sisemise tantsu vajaduse teemal, mis on väljendatud kaasatõmbava koreograafiaga, peoga, mis on täis värve ja rõõmu.

«Ta on väga põnev isiksus. Temast lühidalt on raske rääkida. Bejart on sama eklektiline nagu tema loomingki. Ta valdab palju keeli, tal on suured teadmised filosoofiast ja idamaistest kultuuridest ning talle meeldib lisaks lavastamisele kirjutada. Tantsumaailma teise suurkoreograafi Roland Petit’ga võrreldes on ta diametraalselt erinev. Petit on valgetes kinnastes snoob, kes armastab kõrgseltskonda, Bejart aga demokraat, kes on suhtlejana nii vahetu kui üldse võimalik. Ainus, mis talle närvidele käib, on banaalsus,» ütles Plissetski.