Ugalas esietendub Ott Aardami autorilavastus

On üks Eesti perekond, kelle elu on keerelnud suuresti selle ümber, kuidas mootorratastega keerulist ja künklikku rada mööda võimalikult kiiresti sõita. Neil on oma krossirada, päris korralik rada, mille pereisa on oma käte ja traktoriga ehitanud. Ent ühel päeval seisavad nad silmitsi tõsiasjaga, et pere krossirajale tahetakse ehitada toru, mis toob palju hüvesid siinsesse piirkonda.