Kristiina Poska saab Flandria sümfooniaorkestri peadirigendiks

Kristiina Poska kommenteerib oma otsust nii: «Ma teadsin, et Flandria sümfooniaorkester otsib endale peadirigenti, aga sel hetkel ei olnud mul veel sugugi plaanis end mõne orkestriga püsivamalt siduda. Tulin nende juurde esmakordselt alles eelmise aasta novembris ning meil tekkis kohe eriliselt hea side. Lausa nii hea, et õhtul kodustele helistades ütlesin spontaanselt: ma olen oma orkestri leidnud! Flandria orkestril on tohutult hea vaim, orkestrandid on väga avatud ja tahavad parima tulemuse nimel töötada. Meil oli kuus kontserti ja enne iga kontserti proovid. Nad olid valmis tegema rohkem proove, et edasi minna, saada veel parem tulemus. See võiks olla iseenesestmõistetav, kuid igal pool niimoodi tööd ei tehta. Sellist avatust, huvi ning naudingut mängust ei ole ma just sageli näinud.»