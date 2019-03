Oscarile kandideerinud film värvikast naiskohtunikust linastub Kumus

USA režissööride Julie Coheni ja Betsy Westi dokumentaalfilm on ootamatult romantiline ja humoorikas portree 86-aastasest USA ülemkohtu kohtunikust Ruth Bader Ginsburgist, kellest sai 1970ndatel tuntumaid võrdõiguslikkuse eestkõnelejaid ja 2000ndatel ka tõeline popkultuuri fenomen – tätoveeringute, T-särkide, halloween’i-kostüümide ja internetimeemide ammendamatu inspiratsiooniallikas.

Tegu on eelmise aasta ühe olulisema dokumentaalfilmiga, mis kandideeris ka kahele Oscarile. Ginsburgi elust ja tegevusest on inspireeritud ka jaanuaris Eesti kinodesse jõudnud elulooline draama «Sest ta on naine», kus peategelast kehastab Felicity Jones. Mullusel Tartu armastusfilmide festivalil Tartuff sai «RBGst» üks publiku lemmikfilme.