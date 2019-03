Linale jõuab Martti Helde uus film

Heldele omaselt on «Skandinaavia vaikuse» loo jutustamise vorm eriline. Terviklik lugu esitatakse kolmest perspektiivist, mis annab vaatajale võimaluse loo hargnemist samm sammu haaval jälgida. Filmi fookuses on meile, Põhjamaa inimestele, omased tunnusjooned nagu olulistest asjadest mitte rääkimine ning teesklemine, et kõik on hästi. Kuid mis saab siis, kui vaikimine ei ole enam võimalik?

Trillerlike elementidega psühholoogiline draama räägib kahe tegelaskuju taaskohtumisest. Ühine teekond läbi talvise maastiku sunnib avama aastate eest toimunud vägivaldse sündmuse tagamaad. Lahendamata minevik juhatab tegelased valiku ette, mis määrab nende mõlema tuleviku.

Juba varem on filmitegijad avalikustanud treileri, mille peaosas on Rea Lest.

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Price ’iga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojana teeb oma filmidebüüdi Mick Pedaja. Mängufilmi produtseerib Elina Litvinova ja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.

Filmi operaatorid on Erik Põllumaa («Risttuules») ja Sten-Johan Lill («Päevad, mis ajasid segadusse»), kunstnik Anneli Arusaar («Jää»), kostüümikunstnik Anna-Liisa Liiver («Risttuules»), grimmikunstnik Liisi Roht («Tõde ja õigus»), montaažirežissöör Jaak Ollino Jr. («As I fall») ja helirežissöör Matis Rei («Seltsimees laps», «Tõde ja õigus»).