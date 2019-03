Rotermanni soolalaos avalik loeng arhitektuurist

Ruum ümbritseb meid iga päev igal pool, sealt polegi võimalik välja astuda. Loengul tuleb jutuks arhitektuuri ja linnaehituse tähtsusest igapäevase elukeskkonna kujundajana. Arhitektuuri mõistmine ei peaks olema üksnes kitsa ringi spetsialistide erihuvi, vaid võiks olla loomulik osa üldharidusest. Ruumi kujundamisel peaks saama kaasa rääkida igaüks, aga see peab toetuma teadmistele.

Arutletakse ka selle üle, kuidas võiks pakkuda ruumiharidust ja mida see meile kõigile juurde annab. Üks viis sellega algust teha on külastada vastavatud näitust UURI RUUMI!, mille autorid on Arhitektuurikooli õpetajad Kadri, Katrin ja Kaire ning millest tuleb ka lähemalt loenguõhtul juttu. Kaire tutvustab sel aastal 10-aastaseks saava Arhitektuurikooli ideed, mille asutajateks on ta koos Kadri Klementiga ning Katrin räägib, kuidas arhitektide liit aitab kaasa koolikeskkondade uuendamisele.

Katrin Koov on arhitekt, kellele meeldib ruumi uurida ja sellega tegeleda mitmel moel: projekteerides ja kirjutades, õpetades ja näitusi tehes, matkates ja joonistades. Katrin on pikemalt töötanud arhitektuuribüroos KAVAKAVA, kus tema osalusel on valminud mitmeid hooneid ja linnakujundusi. Katrin korraldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas maastikuarhitektuuriõpet ning juhendab magistrante. Alates 2016. aasta kevadest juhib ta Eesti Arhitektide Liitu.

Kaire Nõmm on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest. Arhitektitööd on ta teinud arhitektuuribüroodes COO Arhitektid ja KAVAKAVA, kus era- ja äriprojektide kõrval projekteerinud kultuuri-, haridus- ja spordiehitisi. Huvist ümbritseva ruumi ja selle parandamise vastu on ta töötanud oma koduvalla valitsuses ehitusnõunikuna ning on tänase Hiiumaa valla arhitekt.

ELAV RUUM on Eesti Arhitektuurimuuseumi loengusari, kus astuvad üles nii arhitektid, ajaloolased, muinsuskaitsjad kui ka teised ruumispetsialistid. Muuseum soovib populaarses vormis tutvustada siinset arhitektuuriajalugu, tegevarhitektide loomingut ning käsitleda publiku osalusel meie elukeskkonnas toimuvaid muutusi. Sari on suunatud kõigile ruumist, arhitektuurist, selle lähiajaloost ja tänapäevast huvitatud inimestele. Loengusari on mõtteline täiendus arhitektuurimuuseumi püsinäitusele «ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri», mis tutvustab siinse professionaalse arhitektuuri- ja ruumikultuuri arengut läbi 20. sajandi.

ELAV RUUM. Katrin Koov ja Kaire Nõmm

20. märtsil 2019 kell 18.00 Rotermanni soolalaos