Lätis saab näha Eesti kunsti

Nii nagu Balti vabariikide maalikunst tervikuna eristus üpriski reljeefselt nõukogude kunstikatla kontekstis ülejäänust (just parema informeerituse tõttu maailmas toimuvast), eristusime me tuntavalt ekspressiivsemast Leedu kunstist, eristusime kõrgesteetilist lõpetatust viljelevatest Läti maalijatest.

Nüüd, kus raudne eesriie on langenud, globaalsete kunstitrendide järgimine mitte ainult kunstnike, vaid ka publiku poole pealt iseenesestmõistetavaks saanud, tundub, et eesti maalijate balti vaatenurgast keemiliseks nimetatud koloriit on teatud ulatuses säilinud, maalitehnilised väljendusvahendid aga tunduvalt ekspressiivsemaks ja universaalselt mõistetavamaks muutunud. Pastoosne maalimaneer ja abstraktselt ekspressiivne lõpetamatus on saanud eesti maalija kõnepruugiks ja kunstiliseks praktikaks.