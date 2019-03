EV100 tähistav vabadusekunst jõudis 100 000 külastajani

Möödunud augustis Kumus esitletud töid on enim käidud vaatamas T1 Mall of Tallinnas asuvas Tallinn Art Space galeriis. Tänaseks on loendurid registreerinud üle 70 000 külastaja. Ülejäänud 30 000 vaatajat on näitustel käinud Eesti Rahva Muuseumis Tartus ja teistes väiksemate linnade galeriides.

Tallinn Art Space’i juhi Jaak Visnapi sõnul on T1-te rajatud galeriid saatnud suur edu. «Täna võin julgelt öelda, et esmapilgul hullumeelsena näiv idee tuua tippkunst kaubanduskeskusesse on ennast igati õigustanud. Ma olen sügavalt veendunud, et kunst ei tohi olla uhke, vaid peab tulema ise inimeste juurde. Ma näen Tallinn Art Space’i T1 galeriis igal nädalavahetusel perekondi, kes muidu ehk kunstisaali ei jõuakski, kuid on meile sattudes lausa vaimustuses, sest inimesed janunevad uute teadmiste järele,» kirjeldab Visap Tallinn Art Space’i rolli kunstialase teadlikkuse kasvatamisel.

Tallinn Art Space’i peasaalis on üleval näitus «Vabadus 21. sajandil», mis koondab 21 kaasaegse tippkunstniku 21 vabadusest kõnelevat teost. Teiste hulgas on kollektsioonis Jüri Arraku, Leonhard Lapini, Marko Mäetamme, Navitrolla ja Hardi Volmeri tööd.

Tänaseks on 100 kollektsioonist üle 30 endale omanikud leidnud. Visnapi sõnul võtsid nad endale ambitsioonika eesmärgi pannes ühte kollektsiooni 21 Eesti kunsti tippteost, mida eraldi osta ei ole võimalik. «Ma näen, et kogumik on suurepäraseks stardipunktiks alustavale kunstikollektsionäärile, kes soovib investeerida kindla kvaliteediga Eesti kunsti, mille väärtus ajas stabiilselt kasvab. Mõned meie kollektsioonid on läinud ka pere- ja sõpruskondadele, kes on teosed vennalikult omavahel ära jaganud,» räägib Visnap.

Selleks, et ülemaailmselt miljoni külastajani jõuda tahtev näitus jääb Eestis avatuks kuni juuli alguses toimuva laulupeoni. «Meiega on ühendust võtnud paljud väliseestlased, kes sooviksid väga näitust oma silmaga näha ja kes plaanivad Eesti külastada just laulupeo ajal,» räägib Visnap, kelle eesmärgiks on viia Eesti kaasaegne kunst maailma.