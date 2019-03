21. märtsil peetakse Euroopa varajase muusika päeva

Varajane muusika on mahukas peatükk Euroopa kultuuriajaloos. See hõlmab 1000 aasta pikkust perioodi, kuhu sisse mahuvad keskaeg, renessanss ja barokk. Ajastud on kujundanud Euroopa muusikakultuuri ja niisamuti tantsu, teatrit ja arhitektuuri.

Varajane muusika hõlmab kõike, mis on kirjutatud enne Bachi. Mõned selle perioodi heliloojad on laialt tuntud, kuid suur osa repertuaarist on tänasele muusikapublikule tundmata. Kuid väärib siiski tähelepanu, sest sellesse on talletatud sajandite ajalugu, persoonid, sõjakäigud, meelelahutus, sajandite tagune rõõm ja kurbus, muusikalised ideed ja tehnikad.