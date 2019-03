Saja-aastane toolilugu

Esimesed muljed ERMi toolinäitusel on «ahaa»-laadsed. Neid kolme vertikaalse pulgaga toole on mu mehe sünnikodus Linnusaares mitu tükki! Seda kaarja seljatoega valget tugitooli olen ka kusagil näinud... Sildi pealt loen, et see on niinimetatud Saaremaa kuurorditool. Järgmises saalis tuleb huulile muie: jumal hoidku, kuidas ma seda kohe ära ei tundnud! See on ju ülikooli aula tool, kus olen tuhandeid kordi istunud. Sildil Leila Pärtelpoeg.