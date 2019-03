Kui kurjus tuleb seest

Oscari võit oli täiesti pöörane hetk mu elus ja ehmatas ausalt öeldes täitsa ära. Samas, selle asja pärast enam muretsema ei pea, see unistus on nüüd täitunud (naerab). Aga jah, muidugi pani pinge peale, sest kõik muudkui küsisid, mida ma nüüd järgmisena teha kavatsen ja hoiatasid, et ma ei tohi latti alla lasta.