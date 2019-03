Nädala plaat. Millesse uskuda?

Londonis möödunud sajandi lõpul kogunenud nu-jazz’i pioneeri The Cinematic Orchestra eelmisest albumist on möödas tosin aastat. Ei ütleks, et oleks osanud oodata comeback’i, ja veel millist comeback’i! Olen nüüd „To Believe’i“ seltsis veetnud nädal aega. Esialgset eufooriat ei maksa alati usaldada, aga esimese kuulamiskorra järgne veendumus on süvenenud päev-päevalt. Ülivõrdeid ei maksa niisama pilduda, aga „To Believe“ on ikka üks väga võimas album.