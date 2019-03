Filmiarvustus «Meie»: võluv perekond rätsepakääridega

Ma pole nõrganärviline ja julgen tunnistada, et umbes kolmandiku filmist vaatasin läbi sõrmede. Sõna otseses mõttes. Oli nagu tugevam olla. Kiidan filmitegijaid selle eest, et kui golfikepp pea purustas või suured rätsepakäärid pehmesse ihusse tungisid, siis seda otse ei näidatud. Lõpuks on see kino, mitte anatoomiatund.

Kui öelda filmisõbrale, et film on «Kao ära» autoritelt, tormab ta padinal kinno. Siiski, need on kunstnikud, mitte käsitöölised, ja «Kao ära» tüünest painajalikkusest pole siin varjugi. Varju? Jah, varju.

Film räägib sellest, kuidas ülimalt kena afroameeriklastest keskklassi perekond sõidab suvitama pereema lapsepõlvekodusse. Lihtsalt see on veidi veider, et pereema ei taha hästi minna. Ja siis tulebki välja, et luupainaja minevikust hakkab jälle peale käima.