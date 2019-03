Eksperimentaalne popartist Mart Avi avaldas uue videosingli

Lugu «Back 2 Light» lugu pärineb Mart Avi möödunud aasta lõpus ilmunud neljandalt sooloalbumilt «Other World», mis lisaks kõrgetele kohtadele ERR Kultuuriportaali ja Eesti Ekspressi Areeni kriitikute aastalõpu tabelites jõudis ka mitmete välismaiste muusikaportaalide nagu Moo Kid, Gigwise ja God Is In The TV aasta parimate albumite nimestikesse.

Käesoleva aasta alguses on Mart Avi kui moodsa muusika tulevikutegijat esile tõstnud nii mõjukas Briti kuukiri MOJO kui ka USA muusikaveeb Under The Radar.

«Valgust on väga keeruline taltsutada – ükski sein, keskkond ega jõumeetod seda päriselt kinni hoida ei suuda, see leiab alati oma tee välja,” ütleb Avi ühte silma pilgutades. „Meieni jõuab ka nende lõpmatult kaugete, juba tolmuks plahvatanud tähtede valguskiirgus, mis on oma tuumasünteesi miljoneid aastaid tagasi lõpetanud.»