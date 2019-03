Vikerkaar loeb. Kuiv tiksuv heli värvikas mahlas

Arvata võib, et kõik, kes kasvõi üht David Mitchelli raamatut lugenud – ja siinvaadeldavaga kokku on neid eesti keeles nüüd juba kolm: „Pilveatlas“ ja „Varikirjas“ Aet Variku tõlkes ning nüüd „Luukellad“ Krista Kaera tõlkes – on hästi tuttavad tema hoogsa, värvikaist võrdlustest kubiseva ja kergelt ning sujuvalt lugejat kaasa haarava stiiliga ning tõenäoliselt armastavad seda. Mitchelli juurde võib märkamatult kinni jääda, enne raamatu avamist on tark kanda hoolt, et ees ootaks mitu vaba tundi. Mitchell on suurepärane jutuvestja.