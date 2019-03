Lavaluules peitub tohutu naudingupotentsiaal

Minul on põhjust seda teha juba seetõttu, et olin selle lavaluulenähtuse Eestisse vahendamise alguse juures ning ehkki ma ei ole olnud vahepealsel ajal luuleprõmmuga aktiivselt seotud, on see vaieldamatult jäänud mu salaarmastuseks. Kõik algas üliõpilasena kirjutatud poetry slam’i tutvustavast artiklist, mis ilmus 2003. aasta suvel ajalehes Sirp.