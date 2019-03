Erkki-Sven Tüür annab maineka tunnustuse peagi edasi

Helilooja Erkki-Sven Tüür oma 9. sümfoonia peaproovis Estonia kontserdisaalis. Vasakul Andres Kaljuste. FOTO: Eero Vabamägi

Eelmisel aastal tunnustati Au-tasuga Erkki-Sven Tüüri ja ülemöödunud aastal Toivo Tulevit. Tänavune laureaat selgub 3. mail Estonia kontserdisaalis Eesti Muusika Päevade pidulikul kontserdil «Helide mets».

Konkursi eesmärk on väärtustada uut Eesti heliloomingut ja aktiivseid heliloojaid. Esitada saab vaid kandideerimisele eelneval aastal (2018) maailma esiettekandele tulnud teoseid, mille autor on Eesti helilooja. Auhinnaks on 5000-eurone stipendium, millega tõstetakse esile uut nüüdismuusikat, mis kõnetab ja väärib laialdast rahvusvahelist kõlapinda.

Eesti Heliloojate Liidu juhi Märt-Matis Lille sõnul on LHV uue heliloomingu Au-tasu üks prestiižikamaid ja kaalukamaid tunnustusi, millega heliloojaid premeeritakse. «See annab võimaluse analüüsida aasta jooksul toimunut ning tõsta esile žürii jaoks kõige väärtuslikumat. Sel aastal on preemial veelgi erilisem tähendus, kuna see antakse üle ühe väärikama rahvusvahelise nüüdismuusika festivali ISCM World Music Days raames. LHV Au-tasu üleandmist kannavad üle paljud Euroopa raadiojaamad,» tõi Lill välja auhinna mõjukust.

Eesti ühiskonnas on erasektori poolt nüüdismuusika toetamine märgilise tähtsusega, sest varasem sarnane rahastamise praktika puudub. 2016. aastal alanud koostöö LHV ja Eesti Muusika Päevade vahel on õnnestunud tunnustusavaldus Eesti heliloojatele. LHV turundusjuhi Margit Kotkase sõnul on nüüdismuusika suurem mõtestamine väga oluline. «Muusikavaldkond on Eestis väga elav ja nüüdismuusika on üks selle valdkonna piire nihutav osa. Meie jaoks on põnev olla osaline sellistes tegemistes, mis Eesti elu ja kultuuri rikastavad,» rääkis Kotkas.

2019. aasta Au-tasule saavad kandideerida eesti heliloojad, kelle teose maailma esiettekanne oli 2018. aastal. Konkursile saavad esitada kandidaate nii üksikisikud, muusikakollektiivid kui ka muusikaorganisatsioonid. Kandidaate saab esitada täites ära vorm kuni 27. märtsini. Lisainfo aadressil info@helilooja.ee, märksõna «LHV Au-tasu 2019». Nominendid kuulutatakse välja 3. aprillil.

Tänavu on žürii hulgas 2016. aastal LHV Au-tasu pälvinud helilooja Liisa Hirsch, žürii esimees Märt Matis Lill (EHL), Kaspars Putniņš (Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigent), Tiia Teder (Klassikaraadio) ja Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Seltsi esimees).

Eelmisel aastal esitati LHV uue heliloomingu Au-tasule rekordarv 44 teost, millest kuueliikmeline žürii valis välja kümme nominenti. 2018. aasta nominentide seas olid heliloojad Marianna Liik, Galina Grigorjeva, Madli Marje Sink, Elis Vesik, Tatjana Kozlova-Johannes, Jüri Reinvere, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Liisa Hirsch ja Ülo Krigul. LHV Au-tasu sai Erkki-Sven Tüür teose eest «Solastalgia».

LHV Pank ja Eesti Muusika Päevad alustasid tunnustuse jagamisega 2016. aastal. LHV uue heliloomingu Au-tasu partnerid on Eesti Heliloojate Liit, Eesti Muusika Infokeskus, Klassikaraadio ja ERR.