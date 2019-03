Cohni ja Veenre lummav Udujutt

Avatav näitus Riias toimub galerii Putti kutsel. Kõik oslevad kunstnikud on Eesti Kunstiakadeemia taustaga, ühisosa nende vahel on tunnetuslik ja olemuslik kuid samas ka defineerimatu, just seda väljendab ka näituse pealkiri Udujutt. «Udu kui tabamatus, jutt kui lugu või lennuki saba taevas. Las me olla veidi eeterlikud, see annab hingamisruumi. Endale ja teistele,» võttis näituse idee kokku kataloogis Tanel Veenre.