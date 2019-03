Kuula: Naised Köögis avaldasid loo küüditamisest

Küüditamise toimumisest puudub Eestis pildi- ja filmimaterjal peaaegu täielikult. Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu jagas meiega oma fotokogu küüditatute elust Siberis, millest valisime välja naisi puudutavad pildid. Tihtipeale on need helgemad pühapäevased kaadrid, kus üldse fotokaameral midagi jäädvustada lubati. On pilte, milles ei peegeldu tappev vangilaagritöö ega talvekülm, vaid pigem üürikeste suvede hurm, kus pandi taas selga kodust kaasa haaratud sitskleit ja keerati kaamera poole elu päikselisem pool. Karmimate talviste kaadrite hulgas on üks pilt, mida saadab kõnekas eluolu peegeldav kirjake - laenasime pildistamise tarvis kasukad selga. On pilte ka vabastamise hetkedest - pilkudest, milles peegeldub ühekorraga kannatusaastate äng ja vabanemise imeline kergus. Selle liigutava ja suures osas senini avaldamata pildimaterjali palusime pilt-videoks kokku panna fotokunstniku Gabriela Liivamägil.