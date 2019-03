Mari Kalkuni laul «Läbi katsa kalamere» sai videoks

«Läbi katsa kalamere» (eesti k. läbi kaheksa kalamere) jutustab elus olulistest äratundmishetkedest ja pöördepunktidest. «Sageli tuleb maailmas ringi rännates teha pikad tiirud mõistmaks, et see, mida otsid, ootab sind seal, kust oma teekonda alustasid,» avas loo tausta Mari Kalkun, kes armastab ühendada omaloomingut pärimusega. Nii on ka selle võrukeelse laulu lõppu põimitud regilaul kui mõistukõne, mis ärgitab kuulajat tunnetama oma juuri. «Mina tajun regilaulu kui iidset luulevormi, kuhu on peidetud vastused paljudele olulistele küsimustele. Kuigi aeg on muutunud, on inimese põhiolemus ja mured-rõõmud jäänud ikkagi suuresti samaks.»