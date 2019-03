Alanud on TMW. Kuhu minna ja mida vaada-kuulata?

Reedel ja laupäeval toimuva TMW konverentsi arutlusteemade keskmes on kultuuri mõju majanduse käivitajana ja erilise tähelepanu all on kunsti roll linnade ja piirkondade arengus nii ajastu vaimu peegeldavaid esteetilisi standardeid edendades kui ka sotsiaalsetele probleemidele osutades. Üks juhtkõnelejaid on Gunvor Kronman, kes on Soome pealinnas Helsingis pannud sõna otseses mõttes kultuuri majandust vedama, juhtides nii maailmaklassist muuseumi Amos Rex rajamist kui ka kultuurikeskuse Hanaholmeni renoveerimist.