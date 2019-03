«Võta või jäta» võitis Prantsusmaal parima filmi auhinna

«Mul on väga hea meel, et selle filmi minimalistlikku muusikat on oma ala professionaalide poolt märgatud. On juba iseeenesest suur au olla valitud selle festivali võistlusprogrammi, mis on pühendunud just filmimuusikale. Film võeti ka publiku poolt väga hästi vastu. Saalid olid täis ja filmijärgses küsimuste vastuste voorus esitati palju huvitavaid küsimusi. Hiljem festivali jooksul oli tunda, et film läks paljudele inimestele tõeliselt korda,» kommenteeris festivalil kohapeal käinud filmi helilooja Sten Šeripov.