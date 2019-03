Dirty Loopsi bassimees esineb oma bändiga Tallinnas

The Effect’i muusikat iseloomustab dünaamiline ja energiast pakatav koosmäng, milles leidub nii melanhoolseid harmooniaid kui ka hirmutavalt rütmilisi komponente. Henrik Linder on Dirty Loopsist kuulsaks saanud bassimängija, kes on tuuritanud nii David Foster & Friends, Maroon 5 kui ka Avicii ridades. Samuti teeb ta koostööd GEM’i, Eldar Djangirovi ja Matt Garstkaga ansamblist Animals as Leaders.

Jonathan Lundberg on rahvusvaheliselt tunnustatud Stockholmist pärit trummar, kes on mänginud David Garfieldi, Derek Sheriniani, Hadrien Feraud’i ja paljude teistega. Samuti on ta välja andnud kaks sooloalbumit ning võitnud esikoha 2004. aastal Hollywoodis toimunud Carlos Vega Memorial Drum-Off võistumängimisel.

Carl Mörner Ringström on Stockholmist pärit kitarrist, kelle õpingud on viinud teda nii Kopenhaagenisse kui ka New York City’sse. Tema nooruspõlve iidol Eddie van Halen on andnud talle väga omapärase varjundi jazzmuusikas. 2015. aastal nomineeriti Carl BMW World Jazz Awardil.