Moodne maailm kiusab Kumus budistliku Bhutani teismelisi

Teismeline Gyembo ei erine teistest maailma poistest – ka talle meeldivad jalgpall, Facebook ja tüdrukud. Isa aga tahab, et Gyembo hakkaks mungaks ja võtaks üle tema ameti – sadu aastaid nende perekonna valduses olnud templi eest hoolitsemise. See paneb poisi raske valiku ette, mida ei tee põrmugi lihtsamaks õde Tashi, kes soovitab talitada südame järgi – temagi tundmused on teistsugused kui Bhutani perekondades kombeks.