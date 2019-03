Uus lavastus toob suitsusauna teatrisaali

««Suidsusannasümfoonia» jutustab elukaarest,» räägib helilooja Märt-Matis Lill, kes kahasse Taago Tubinaga on kirjutanud ka libreto. «Lugu algab loomislooga, elukaar teeb läbi sünni, haigestumise ja surma. Ja teistpidi − ka tervenemise ja uuestisünni ning ring hakkab justkui otsast peale.» Lille jaoks on suitsusaunakultuur uks teistlaadi aja- ja maailmatajumisse. «Suitsusaun on väga eriline koht, kus ajatunnetus on teistsugune, seal olles aeg muutub, justkui peatub,» lisab helilooja.