Ideaalne must Okapi galeriis

Projekt «Ideal Black» koondab kolme erineva Gruusia päritolu kunstniku, Zura Arabidze, Shalva Khakahanašvili ja Temuri Hvingija töid. Kolme kunstniku ühisjooneks on päritoluriik Gruusia. Nende loominguline karjäär on kulgenud eri radu pidi, sõltuvalt viibitud keskkonnast. Sellegipoolest on nende töödes visuaalseid ja sisulisi sarnasusi. «Ideal Black» kajastab puhtust, sügavust, minimalismi ja selle intensiivsust, julgust katsetada erinevaid materjale ja miksida meediat oma loomingus. Kunstnike teostes võib leida sarnasust teostuses ja ideedes, mis on olnud antud projekti üks peamine argument.