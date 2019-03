Metropolitan Opera metsosopran annab meistriklassi

Dolora Zajick, keda peetakse üheks parimaks metsosopraniks ooperiajaloos ning kelle tõeliselt dramaatiline hääl võimaldab tal laulda ka kõige nõudlikumaid partiisid, tegutseb mainekamatel ooperilavadel üle maailma juba viimased kolmkümmend aastat.

Dolora Zajick on ka XI Klaudia Taevi nim rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi žürii esinaine. Konkursi pidulik avamine toimub 21. mail Endla teatris pärast «Romeo või Julia» etendust. Konkursi voorud, mis toimuvad 22. ja 24. mail Endla teatris ning 23. mail Pärnu Kunstide Majas, on publikule vaba sissepääsuga. Konkursi finaal toimub 26. mail Pärnu kontserdimajas, kus selgub XI Klaudia Taevi nim konkursi võitja. Publikul on võimalus valida oma lemmik.

Looduse poolt haruldase häälega õnnistatud Dolora Zajick on rahvusvaheliselt tunnustatud kui tõeliselt dramaatiline metsosopran, kes on laulnud olulistel ooperilavadel Giuseppe Verdi poolt selle hääletüübile kirjutatud ülinõudlikke partiisid nagu Azucena «Trubaduuris», Amneris «Aidas» ja Eboli «Don Carloses». Vaatamata sellele, et tema debüüt Metropolitan Operas oli enam kui 30 aastat tagasi, on ta suurepärases vormis ning annab jätkuvalt etendusi ja kontserte nii MET-is kui muudel maailmalavadel. Samuti on märkimisväärne arv tema rolle salvestatud CD-le ja DVD-le.

Temaga on teinud koostööd maailma tippdirigendid nagu James Levine, Anthony Pappano, hilja Bruno Bartoletti, James Conlon, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Lorin Maazel, Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Michael Tilson Thomas, Mstislav Rostropovich jt.